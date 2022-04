Barcelona in Frankfurt ohne Abwehrspieler Dest

Europa League Barcelona in Frankfurt ohne Abwehrspieler Dest

Der FC Barcelona muss im Hinspiel des Viertelfinales der Europa League bei Eintracht Frankfurt auf Abwehrspieler Sergiño Dest verzichten. Der 21 Jahre alte US-Profi fällt für die Partie an diesem Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) aus, teilte Barcelonas Trainer Xavi Hernandez am Mittwoch mit. Für Dest könnte Ronald Araújo in die Abwehrkette rücken.

Der FC Barcelona muss im Hinspiel des Viertelfinales der Europa League bei Eintracht Frankfurt auf Abwehrspieler Sergiño Dest verzichten. Der 21 Jahre alte US-Profi fällt für die Partie an diesem Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) aus, teilte Barcelonas Trainer Xavi Hernandez am Mittwoch mit. Für Dest könnte Ronald Araújo in die Abwehrkette rücken.

Obwohl Barcelona als Favorit in das Duell geht, warnte Xavi vor einer Unterschätzung des hessischen Fußball-Bundesligisten. «Wir dürfen das Spiel auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Eintracht Frankfurt ist in Spanien relativ unbekannt, aber das ist eine sehr gute Mannschaft, die gut organisiert und physisch stark ist. Ich erwarte eine komplizierte Aufgabe», sagte der frühere Weltklassespieler.