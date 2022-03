Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner setzt im Hinspiel des Achtelfinales in der Europa League bei Betis Sevilla erneut auf Offensive. Der 47 Jahre alte Österreicher schickt in der Partie an diesem Mittwoch (18.45 Uhr/RTL+) die gleiche Startelf auf das Feld wie beim jüngsten 4:1-Sieg in der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC. Neben Stürmer Rafael Borré sollen Jesper Lindström, Daichi Kamada, Filip Kostic und Ansgar Knauff für Torgefahr sorgen.

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner setzt im Hinspiel des Achtelfinales in der Europa League bei Betis Sevilla erneut auf Offensive. Der 47 Jahre alte Österreicher schickt in der Partie an diesem Mittwoch (18.45 Uhr/RTL+) die gleiche Startelf auf das Feld wie beim jüngsten 4:1-Sieg in der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC. Neben Stürmer Rafael Borré sollen Jesper Lindström, Daichi Kamada, Filip Kostic und Ansgar Knauff für Torgefahr sorgen.