Eintracht Frankfurt geht mit der erwarteten Startelf ins Europa-League-Halbfinale bei West Ham United. Chefcoach Oliver Glasner bietet am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) Kapitän Sebastian Rode und Abwehrspieler Almamy Touré in der ersten Elf auf. Das Duo war von Anfang an erwartet worden, weil Mittelfeldspieler Kristijan Jakic und Evan Ndicka wegen Sperren fehlen. Die Eintracht will sich eine möglichst gute Ausgangsposition schaffen, um in einer Woche am 5. Mai den Finaleinzug im eigenen Stadion perfekt zu machen.

In der Offensive kann Glasner seine besten Spieler aufbieten. Neben Stürmer Rafael Borré beginnen auch Daichi Kamada, Jesper Lindström und Flügelspieler Filip Kostic. Die Gastgeber werden im Olympiastadion in einem 4-2-3-1-System mit Michail Antonio in der Spitze erwartet. Das Finale wird am 18. Mai in Sevilla ausgetragen.