Eintracht Frankfurt hat überraschend das Halbfinale der Europa League erreicht. Der Fußball-Bundesligist setzte sich am Donnerstagabend beim favorisierten FC Barcelona mit 3:2 (2:0) durch. Schon beim 1:1 gegen das katalanische Starensemble im Viertelfinal-Hinspiel hatten die Hessen überzeugt. Im Camp Nou in Barcelona trafen vor 90.000 Zuschauern - darunter 30.000 Eintracht-Fans - Filip Kostic (4. Minute) und Rafael Borré (36.) schon vor der Pause. In der zweiten Halbzeit legte Kostic (67.) noch einmal nach, Sergio Busquets (90.+1) und Memphis Depay (90.+10) per Foulelfmeter verkürzten in der Nachspielzeit. Im Halbfinale treffen die Frankfurter am 28. April und 5. Mai auf West Ham United.

