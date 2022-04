Eintracht Frankfurt hat weiter eine Chance, zum zweiten Mal nach 2019 das Halbfinale in der Europa League zu erreichen. Der Fußball-Bundesligist kam am Donnerstag im Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Barcelona zu einem 1:1 (0:0). Vor 48.000 Zuschauern im ausverkauften heimischen Stadion erzielte Ansgar Knauff in der 48. Minute mit einem Traumtor das 1:0. Der Gegentreffer von Ferran Torres in der 66. Minute verhinderte eine bessere Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) im Camp Nou in Barcelona. In der 78. Minute sah Frankfurts Tuta nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot.

