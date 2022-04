Eintracht Frankfurt und Trainer Oliver Glasner gehen mit großem Selbstvertrauen in die entscheidende K.o.-Partie beim FC Barcelona. «Es kann nur ein Ziel geben, nämlich den Aufstieg ins Halbfinale. Dafür brauchen wir zumindest ein Unentschieden. Uns ist bewusst, dass es eine schwierige Aufgabe ist», sagte Chefcoach Glasner am Mittwoch bei der Pressekonferenz in Barcelona. Die Hessen haben am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League ordentliche Chancen, nachdem das Hinspiel in Frankfurt 1:1 endete.

Eintracht Frankfurt und Trainer Oliver Glasner gehen mit großem Selbstvertrauen in die entscheidende K.o.-Partie beim FC Barcelona. «Es kann nur ein Ziel geben, nämlich den Aufstieg ins Halbfinale. Dafür brauchen wir zumindest ein Unentschieden. Uns ist bewusst, dass es eine schwierige Aufgabe ist», sagte Chefcoach Glasner am Mittwoch bei der Pressekonferenz in Barcelona. Die Hessen haben am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League ordentliche Chancen, nachdem das Hinspiel in Frankfurt 1:1 endete.

«Wir gehen mit sehr, sehr viel Respekt vor dem FC Barcelona ins Spiel. Wir freuen uns auf einen wunderbaren Europa-League-Abend», sagte Glasner vor dem Kräftemessen im riesigen Camp Nou, bei dem über 90.000 Fans in der Arena sein werden - darunter wohl 20.000 bis 25.000 Frankfurter. Offen ist noch, ob der Schweizer Djibril Sow nach seiner Kniezerrung direkt wieder zum Einsatz kommen kann. «Bei Djibril ist ein Fragezeichen, das werden wir morgen final entscheiden», sagte der 47 Jahre alte Glasner. Alle weiteren mitgereisten Akteure seien fit.