Der SC Magdeburg hat das Final Four der European League am 28./29. Mai erreicht. Im Viertelfinal-Rückspiel gegen HBC Nantes aus Frankreich sicherte sich der Handball-Bundesligist mit dem 30:28 (16:12) das Weiterkommen. Überragender Magdeburger war Michael Damgaard mit zwölf Toren, für Nantes traf Pedro Portela mit fünf Toren am häufigsten. Schon das Hinspiel hatte der SCM 28:25 gewonnen.