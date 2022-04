Eintracht-Fans feiern an ihrem Treffpunkt am Placa de Catalunya. Foto: Arne Dedert/dpa

Mit lauten Gesängen, einigen Fahnen und vereinzelt Pyrotechnik sind die Fans von Eintracht Frankfurt am Donnerstag von der Innenstadt in Barcelona zum legendären Camp Nou gezogen. Für den vorab angekündigten Fußmarsch hatten sich die Anhänger des hessischen Fußball-Bundesligisten in weiß gekleidet, der Farbe von Barcelonas alten Rivalen Real Madrid. Die Eintracht will den Weltclub FC Barcelona nach dem 1:1 im Hinspiel am Abend (21.00 Uhr/RTL) auswärts bezwingen, um wie 2019 in die Vorschlussrunde der Europa League einzuziehen.

Mindestens 30.000 Frankfurt-Fans sollen in Barcelona dabei sein, in der Stadt waren sie am Donnerstag nicht nur in der Innenstadt, sondern auch am Hafen und am Strand zu sehen. Einen Rückschlag für viele Fans gab es bereits am Morgen: der angekündigte Verkauf weiterer Tickets entfiel kurzfristig. Offiziell hat die Eintracht nur ein Kontingent von knapp 5000 Tickets. Doch viele Fans haben sich über andere Wege Karten gesichert, zum Beispiel mit ausländischen Kreditkarten und verschleierten IP-Adressen.