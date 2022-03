Mit dem Argentinier Lucas Alario als Mittelstürmer geht Bayer Leverkusen das schwere Auswärtsspiel im Achtelfinale der Europa League bei Atalanta Bergamo an. Der 29-Jährige ist einer von zwei neuen Spielern in der Startelf von Trainer Gerardo Seoane im Vergleich zum 1:1 der Rheinländer am vergangenen Spieltag in der Fußball-Bundesliga beim FC Bayern München. Ebenfalls neu dabei ist Alarios Landsmann Exequiel Palacios, der den rotgesperrten Kerem Demirbay im Mittelfeld ersetzt.

In der Abwehr wird Seoane anders als im Spiel zuletzt gegen die Münchner zur Viererkette zurückkehren. Die Variante mit drei Spielern gegen Bayern sei eher eine Notlösung aufgrund der extrem starken Offensive des deutschen Rekordmeisters gewesen, erklärte der Bayern-Coach beim TV-Sender RTL.

Gegen Bergamo komme es nun drauf an, schon in der ersten Viertelstunde die richtigen Entscheidungen zu treffen. Seine Mannschaft müsse physisch in den Zweikämpfen präsent sein und die eigenen Stärken wie das schnelle Umschaltspiel auf den Platz bringen. «Es ist schon auch Nervenkitzel», betonte Sportdirektor Simon Rolfes mit Blick auf die internationale K.o.-Phasen-Atmosphäre.

Bei den italienischen Gastgebern setzt Trainer Gian Piero Gasperini im Hinspiel im Sturm auf den ukrainischen Nationalspieler Ruslan Malinowski sowie den Kolumbianer Luis Muriel.