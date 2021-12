Europa-Park plant Hochbahn für zweistelligen Millionenbetrag

Gäste sollen leichter vom Europa-Park zur Wasserwelt Rulantica kommen - und so den Stadtverkehr entlasten. Ein eigenes Bahnprojekt soll das möglich machen. Doch allzuweit sind die Pläne noch nicht gediehen.

Der Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) will eine Hochbahn bauen, damit Gäste zur Wasserwelt Rulantica und zurück zu Deutschlands größtem Freizeitpark pendeln können. Kalkuliert werde mit einem zweistelligen Millionenbetrag, teilte eine Sprecherin mit.

Wann es soweit sein wird, ist aber noch unklar: «Wir befinden uns hier noch in einer sehr frühen Planungsphase.» Die Umsetzung soll erst in den nächsten Jahren erfolgen. Die Bahn soll nach bisheriger Planung in einer Höhe von vier bis fünf Metern fahren und den Verkehr in Rust entlasten. Der Gemeinderat Rust sowie der Zweckverbands Tourismus–Dienstleistungen–Freizeit Ringsheim/Rust haben den Plänen Medienberichten zufolge schon zugestimmt.

2018 hatte der Europa-Park vorerst Pläne zum Bau einer Seilbahn nach Frankreich gestoppt. Hintergrund waren Proteste von Naturschützern, weil die Anlage über das Naturschutzgebiet Taubergießen führen sollte. Einem Bericht der «Lahrer Zeitung» zufolge wird für den Bau der rund anderthalb Kilometer langen Hochbahn keine zusätzliche Fläche versiegelt. Das Transportsystem solle auf bisher ausgewiesenen Stellplatzflächen oder anders genutzten Flächen erfolgen.