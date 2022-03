Der SC Magdeburg hat die Gruppenphase der European League mit nur einem Unentschieden bei neun Siegen abgeschlossen. Beim kroatischen Vertreter RK Nexe Našice siegte der Tabellenführer der Handball-Bundesliga am Dienstagabend mit 28:24 (11:11). Michael Damgaard war mit zehn Toren bester SCM-Schütze, für Našice traf Fahrudin Melic sieben Mal. Im Achtelfinale tritt der SCM am 29. März zunächst auswärts bei Kadetten Schaffhausen an.

Erst nach knapp sieben Minuten gelang Tim Hornke das erste Tor des Spiels. Magdeburg geriet anschließend ins Hintertreffen, weil das Team seine Chancen nicht nutzte (3:5/13.). «Wir haben eine Mannschaft gegen uns, die uns weh tut, das macht uns besser», sagte Trainer Bennet Wiegert in einer Auszeit (8:8/23.). Magdeburg drehte vorübergehend die Partie, musste aber zur Pause wieder den Ausgleich hinnehmen.

Nach der Pause führten die Kroaten, Magdeburg scheiterte zu häufig an Mihailo Radovanovic im RK-Tor (13:14/36.). Wie in der ersten Hälfte drehte der SCM das Spiel (18:16/42.), holte eine Vier-Tore-Führung (20:16/45.) und verteidigte diese bis zum Schluss.