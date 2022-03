0:1 gegen Bergamo: Leverkusen scheidet in Europa League aus

Bayer Leverkusen ist im Achtelfinale der Europa League ausgeschieden. Ohne seinen verletzten Jungstar Florian Wirtz verlor der Fußball-Bundesligist am Donnerstag auch das Rückspiel im eigenen Stadion gegen Atalanta Bergamo mit 0:1 (0:0). Den Treffer erzielte Jeremie Boga (90.+1 Minute). Das Hinspiel in Italien hatte der Tabellendritte der Bundesliga in der Vorwoche bereits mit 2:3 verloren. Für das Erreichen des Viertelfinales hätten die Leverkusener mit zwei Toren Unterschied gewinnen müssen.

