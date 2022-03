Das Team Stuttgart Surge hat für die kommende Saison in der European League of Football Defensivtalent Michael Kimpiabi verpflichtet. Der 23-Jährige aus der Demokratischen Republik Kongo spielte bereits in der German Football League für die Schwäbisch Hall Unicorn und die Potsdam Royals. Aus beruflichen Gründen habe der gelernte Fitnesstrainer in der vergangenen Saison für Potsdam nur vier Spiele bestritten, teilte das Stuttgarter Team am Montag mit.

