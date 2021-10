European League: Handballer des SC Magdeburg mit Auftaktsieg

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild

Der SC Magdeburg hat sein Auftaktspiel in der European League gewonnen. Der Titelverteidiger siegte am Dienstag beim slowenischen Meister RK Gorenje Velenje nach schwerer erster Halbzeit mit 31:27 (13:14). Lukas Mertens war mit sechs Treffern bester SCM-Werfer, für Velenje war Matic Verdinek mit acht Toren am erfolgreichsten.

Magdeburg stand defensiv sicher und holte einen Vorsprung heraus (4:2/5.). Danach scheiterte der SCM aber mehrfach am Torwart der Gastgeber und geriet in Rückstand (5:6/12.). Magdeburg vergab zu viele Torchancen, lag zwischendurch mit drei Treffern hinten, verkürzte aber zur Pause.

Kurz nach Wiederanpfiff lag der SCM schon wieder mit drei Toren zurück (13:16/33.), drehte das Spiel aber rasch (19:16/39.). Die Gastgeber nahmen ihre zweite Auszeit, verloren Jernej Drobez nach dritter Zeitstrafe mit Rot (48.) und kamen kurz vor Schluss doch wieder heran (27:25/55.). Doch der SCM blieb ruhig und setzte sich erneut und endgültig ab.