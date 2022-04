Zwei Tage nach der Finalniederlage im DHB-Pokal hat der SC Magdeburg in der European League einen wichtigen Sieg eingefahren. Das Viertelfinal-Hinspiel vor 5902 Zuschauern bei HBC Nantes gewann der SCM mit 28:25 (11:13). Bester Magdeburger Werfer am Dienstag war Omar Ingi Magnusson mit sechs Treffern, für Nantes war Valero Rivera mit ebenfalls sechs Toren am erfolgreichsten. Am kommenden Dienstag findet das Rückspiel in Magdeburg statt.