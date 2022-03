Titelverteidiger SC Magdeburg hat in der European League ein Unentschieden erkämpft. Im Achtelfinal-Hinspiel kam der SCM bei Sporting Lissabon zu einem 29:29 (13:16). Bester Magdeburger Schütze war Omar Ingi Magnusson mit acht Toren, für Sporting waren Francisco und Martim Mota mit je acht Treffern am erfolgreichsten.

Titelverteidiger SC Magdeburg hat in der European League ein Unentschieden erkämpft. Im Achtelfinal-Hinspiel kam der SCM bei Sporting Lissabon zu einem 29:29 (13:16). Bester Magdeburger Schütze war Omar Ingi Magnusson mit acht Toren, für Sporting waren Francisco und Martim Mota mit je acht Treffern am erfolgreichsten.

In Portugal hatten die Gastgeber zunächst die Oberhand, führten knapp (4:5/6.). Insbesondere Martim Mota, der sieben Treffer in den ersten 15 Minuten erzielte,- bekam der SCM aber nicht in Griff, vergab zudem vorne immer wieder Abschlüsse (8:9/16.). Zum Ende der Halbzeit setzten sich die Gastgeber von den ohne Michael Damgaard (Knieprobleme), Matthias Musche (Magen-Darm-Infekt) und Magnus Saugstrup (familiäre Gründe) angereisten Magdeburgern ab.

Nach Wiederanpfiff hatte Sporting Glück, dass Edmilson Araujo für einen Schlag gegen Magnusson nur eine Zeitstrafe statt der fälligen Roten Karte sah. Der SCM kämpfte sich zurück und führte beim 20:19 (42.) erstmals. Magdeburg konnte sich jedoch nicht absetzen und musste so mit dem Unentschieden zufrieden sein. Am kommenden Dienstag findet bereits das Rückspiel in der Getec-Arena statt.