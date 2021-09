Ex-Schlichter Ramelow rechnet mit Tarifergebnissen bei Bahn

Bodo Ramelow (Die Linke), Ministerpräsident von Thüringen, schaut in die Runde. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Der frühere Bahn-Schlichter Bodo Ramelow geht von einer Lösung des Tarifkonflikts der Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL aus. Beide Seiten haben am Vormittag zu einer Pressekonferenz zum Stand der Verhandlungen geladen, an der auch die Regierungschefs von Niedersachsen und Schleswig Holstein teilnehmen, Stephan Weil (SPD) und Daniel Günther (CDU). «Um 10.30 Uhr gibt es die Ergebnisse und zwei Kollegen von mir haben eine wirklich gute Arbeit gemacht», schrieb der thüringische Ministerpräsident Ramelow (Linke) am Morgen auf Twitter.

Nach einem monatelangen zähen Tarifkonflikt und drei Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatten beide Seiten in den vergangenen Tagen vertraulich verhandelt. Der frühere Gewerkschafter Ramelow hatte 2015 und 2017 Tarifkonflikte mit der GDL geschlichtet. Zum laufenden Konflikt nahm er aus der Beobachterposition gelegentlich Stellung.