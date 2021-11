Experten: Tempo 30 nicht als Allheilmittel

Nervtötender Schleichverkehr oder entspanntes, sicheres Autofahren - was bringt Tempo 30 innerorts? Eine aufgeladene Debatte - auch im nordrhein-westfälischen Landtag.

Die Grünen wollen Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in allen geschlossenen Ortschaften - im Transitland Nordrhein-Westfalen gibt es dagegen jedoch massiven Widerstand. In Stellungnahmen an den Düsseldorfer Landtag machen nicht nur Spediteure und der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) viele Einwände gegen den Vorschlag der Öko-Partei geltend - auch aus Kommunen und Wissenschaft kommt Widerspruch. An diesem Mittwoch setzt sich der Verkehrsausschuss in einer Sachverständigen-Anhörung mit dem Thema auseinander.

«Der Ruf nach Tempo 30 wird immer dann laut, wenn es an intelligenten Alternativen mangelt und man sich die Mühe ersparen will, diese lokal angepasst zu erarbeiten», urteilt Verkehrsforscher Michael Schreckenberg. Die pauschale Forderung der Grünen sei «nicht nachvollziehbar», meint der Physik-Professor der Universität Duisburg-Essen.

Die Grünen appellieren an die schwarz-gelbe Landesregierung, über eine Bundesratsinitiative eine Änderung der Straßenverkehrsordnung mit Ziel Tempo 30 in geschlossenen Ortschaften anzuschieben. Außerdem solle der Bund den Kommunen kurzfristig Modellversuche ermöglichen. Für Modellversuche sprechen sich auch die kommunalen Spitzenverbände und die Landesverkehrswacht aus.