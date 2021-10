Experten suchen nach Brandursache in Flüchtlingsunterkunft

Nach dem Feuer in der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Neumünster hat die Polizei Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Noch am Donnerstag wurden dort Experten der Spurensicherung erwartet, wie ein Sprecher des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge am Donnerstag sagte. Bei dem Feuer am Mittwoch erlitten fünf Menschen Rauchvergiftungen. Sie wurden nach ambulanter Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Das Feuer war am Mittwochnachmittag in einem Zimmer im ersten Stock eines zweistöckigen Wohngebäudes ausgebrochen. Es brannten zwei Zimmer aus, der Sprecher ging von einem hohen Sachschaden aus.

Die 58 Bewohner des Gebäudes wurden nach Angaben des Landesamtes mit Ersatzkleidung versorgt und auf andere Wohngebäude in der Anlage verteilt. In dem vom Feuer betroffenen Gebäude sind den Angaben zufolge auch eine Schule und eine Einrichtung zur Kinderbetreuung untergebracht.