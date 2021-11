Explosion von Ofen setzt zwei Doppelhaushälften in Brand

Nach der Explosion eines Ethanolofens sind am Wochenende in Willich zwei Doppelhaushälften in Brand geraten. Bei dem Feuer am Samstag brannten die Dachstühle von beiden Häusern aus, wie die Kreispolizei Viersen am Dienstag berichtete. Nach der Explosion in einem Wintergarten hatten sich die Flammen bis zum Dachstuhl ausgebreitet. Über die Ursache der Explosion wurde zunächst nichts bekannt. Ein 58-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens schätzte die Polizei auf eine hohe sechsstellige Summe.

