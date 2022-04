SPD-Vorsitz im U-Ausschuss zu Anschlagsserie in Neukölln

Der geplante Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln wird von der SPD geleitet. Die Partei sei in der Besetzungsreihenfolge der Vorsitzposten für die Ausschüsse dran, sagte ein Sprecher des Abgeordnetenhauses. Voraussichtlich werde der SPD-Abgeordnete und Innenpolitiker Florian Dörstelmann Vorsitzender, hieß es aus der SPD. Dörstelmann leitet bereits den Ausschuss für Verfassungsschutz. Ob er diesen Posten behalten wird, war noch offen.

Der Untersuchungsausschuss befasst sich mit der Serie von rechtsextremen Brandanschlägen, Sachbeschädigungen und Bedrohungen in Neukölln - und besonders mit möglichen Pannen. Die Polizei geht von mindestens 72 Taten vor allem zwischen 2016 und 2019 aus. Gegen zwei verdächtige Männer aus der rechtsextremen Szene wurde Anklage erhoben.

Der Antrag für die Einsetzung des Untersuchungsausschusses soll am Donnerstag im Abgeordnetenhaus behandelt werden. Danach muss sich der Rechtsausschuss mit dem Thema befassen, dann kann das Parlament in einer weiteren Sitzung die Einsetzung des Ausschusses beschließen und elf Mitglieder und den Vorsitzenden wählen. Noch vor der Sommerpause könnte sich der Untersuchungsausschuss in einer ersten Sitzung konstituieren.