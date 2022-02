Faber ohne Bönisch: «Tatort»-Ermittlerin stirbt Serientod

Im Dortmunder «Tatort» muss Kommissar Faber künftig ohne seine langjährige Kollegin ermitteln. Die Figur Martina Bönisch stirbt in einem intensiven Episoden-Finale.

Fans des Dortmunder «Tatort»-Krimis müssen sich von der Ermittlerfigur Martina Bönisch verabschieden. Im zehnten Jahr an der Seite von Kommissar Peter Faber ist sie im neuen Fall am Sonntag den Serientod gestorben. In der am Sonntag erstausgestrahlten Episode «Liebe mich» der ARD-Krimireihe fällt die Dortmunder Hauptkommissarin im dramatischen Finale eines tragischen Falls gezielten Schüssen zum Opfer. Sie stirbt in den Armen von Hauptkommissar Faber.

Damit verabschiede sich Darstellerin Anna Schudt nach insgesamt 22 Einsätzen in der Rolle als toughe Hauptkommissarin vom Ermittler-Team aus dem Ruhrgebiet und den Zuschauerinnen und Zuschauern, teilte der WDR nach Ausstrahlung ihres letzten Auftritts als Martina Bönisch mit. «Martina Bönisch zu spielen, hat in den letzten zehn Jahren einen großen Platz in meinem Herzen eingenommen», so Schudt laut Mitteilung. Es sei allerdings an der Zeit, Lebewohl zu sagen. «Für mich entsteht damit Raum für Neues, auf das ich mich sehr freue.»

«Ich habe mich schon gefragt, wie es ohne sie überhaupt weitergehen kann. Sie ist ohne Frage ein wichtiger Bestandteil des Dortmunder Tatorts», sagte der zuständige WDR-Redakteur Frank Tönsmann der Deutschen Presse-Agentur. Schudt war nach Tönsmanns Angaben mit dem Wunsch auf ihn zugekommen, sich vom «Tatort» lösen und damit wieder Freiheit bei der Rollenauswahl bekommen zu können - auch wenn ihr dieser Abschied alles andere als leicht falle.

Entsprechend hätten die «Tatort»-Macher schließlich behutsam auf ihren Serientod hingearbeitet. Ihr Abschied eröffnete auch die Möglichkeit, mehr zu machen aus der «verborgenen Liebesbeziehung» zwischen Faber (Jörg Hartmann) und Bönisch, so Tönsmann.

Tatsächlich hatten sich die Figuren in den vergangenen Wochen einander immer mehr angenähert. Im neuen Fall «Liebe mich» küssen beide sich schließlich zum ersten Mal. Schon am nächsten Tag geraten sie jedoch in eine gefährliche Einsatzlage, um ihre entführte Kollegin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) zu retten. Kurz vor Lösung des Falls ist es zunächst Bönisch, die Faber mit tödlichen Schüssen auf den Hauptverdächtigen das Leben rettet. Eine Tat, die dessen Schwester mit einem fatalen Schuss auf Bönisch rächt.