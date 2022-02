Fähren zwischen Rostock und Dänemark fallen aus

Wegen des angekündigten Unwetters fahren zunächst keine Fähren des Unternehmens Scandlines mehr zwischen Rostock und dem dänischen Gedser. Das teilte Scandlines am Mittwochabend mit. Die Fahrten ab Rostock am Mittwochabend etwa um 22.30 Uhr sowie am Donnerstag um 04.15 und 06.00 Uhr fallen demnach aus. Gleiches gilt für die Fahrten ab Gedser am Mittwoch um 22.30 Uhr sowie am Donnerstag um 02.00, 07.00 und 09.00 Uhr. Voraussichtlich werde der reguläre Fahrplan ab Rostock am Donnerstag um 09.00 Uhr wieder aufgenommen, ab Gedser um 11.15 Uhr. Alternativ empfahl Scandlines, die Überfahrtsmöglichkeit von Puttgarden nach Rødby zu nutzen.

Wegen des angekündigten Unwetters fahren zunächst keine Fähren des Unternehmens Scandlines mehr zwischen Rostock und dem dänischen Gedser. Das teilte Scandlines am Mittwochabend mit. Die Fahrten ab Rostock am Mittwochabend etwa um 22.30 Uhr sowie am Donnerstag um 04.15 und 06.00 Uhr fallen demnach aus. Gleiches gilt für die Fahrten ab Gedser am Mittwoch um 22.30 Uhr sowie am Donnerstag um 02.00, 07.00 und 09.00 Uhr. Voraussichtlich werde der reguläre Fahrplan ab Rostock am Donnerstag um 09.00 Uhr wieder aufgenommen, ab Gedser um 11.15 Uhr. Alternativ empfahl Scandlines, die Überfahrtsmöglichkeit von Puttgarden nach Rødby zu nutzen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für die Nacht zum Donnerstag kräftige Schauer sowie vereinzelt schwere Gewitter mit Graupel und orkanartigen Böen von bis zu 110 Kilometern pro Stunde vorhergesagt.