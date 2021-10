Fahranfänger überschlägt sich mit Auto: Drei Leichtverletzte

Ein Fahranfänger hat sich am Sonntagabend auf einer Bundesstraße in Wissen mit seinem Wagen überschlagen und ist in der Böschung gelandet. Der 18-Jährige sowie seine beiden 18 und 19 Jahre alten Mitfahrer seien bei dem Unfall leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Nach ersten Erkenntnissen sei der 18-Jährige zu schnell unterwegs gewesen und dann durch einen Fahrfehler in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen. Der Jugendliche habe erst seit vier Tagen seinen Führerschein gehabt.

