Fahrbahn senkt sich ab nach Wasserrohrbruch

Ein Wasserrohrbruch hat im Böblinger Industriegebiet Hulb die Fahrbahn um mehrere Zentimeter absinken lassen. Nach Auskunft der Stadt wurde der Bereich abgesperrt. Der Schaden solle im Laufe der nächsten Woche wieder behoben sein. Durch den Wasserrohrbruch am Donnerstag waren nach Auskunft der Stadt unter anderem einige Firmen sowie der Bereich Flugfeld kurzzeitig ohne Wasser. «Bereits nach kurzer Zeit konnte die Wasserversorgung in den betroffenen Bereichen im Stadtgebiet Böblingen und Dagersheim vollständig wieder hergestellt werden. Lediglich ein Unternehmen im Industriegebiet Hulb ist aktuell noch von Einschränkungen betroffen», sagte ein Stadtsprecher am Mittag.

