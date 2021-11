Fahrer durchbricht Brückengeländer und stürzt in Bachlauf

Ein 21-Jähriger hat mit seinem Auto ein Brückengeländer in Bad Oeynhausen durchbrochen und ist dann in einem Bach gelandet. Er überstand den Unfall unverletzt und befreite sich selbst aus seinem Wagen, wie die Polizei berichtete. Demnach verlor der junge Mann am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto, woraufhin er mit der Front voraus das Geländer durchbrach. Einsatzkräfte bargen das Fahrzeug mit einem Bergekran aus dem Bachlauf. Die Polizei schätzte den Schaden zunächst auf 15.000 bis 20.000 Euro.

