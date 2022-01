Fahrer kracht in Skulptur: Mann wurde mit Haftbefehl gesucht

Ein 30-jähriger Autofahrer ist in Bergneustadt (Bergischer Kreis) in der Mitte eines Kreisverkehres in eine Skulptur gekracht. Es handelt sich um eine große, metallene Pusteblume. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte landete das Auto genau zwischen den Metallstangen der Skulptur. Der Fahrer hatte am Samstagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Ein 30-jähriger Autofahrer ist in Bergneustadt (Bergischer Kreis) in der Mitte eines Kreisverkehres in eine Skulptur gekracht. Es handelt sich um eine große, metallene Pusteblume. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte landete das Auto genau zwischen den Metallstangen der Skulptur. Der Fahrer hatte am Samstagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Der 30-Jährige blieb unverletzt und versuchte laut Polizei die Beamten bei der Unfallaufnahme anzugreifen. Auf der Wache stellten die Polizisten dann fest, dass gegen den Fahrer bereits ein Haftbefehl vorliegt. Dieser habe zudem am selben Abend bereits ein anderes Fahrzeug beim Rückwärtsfahren beschädigt. Es wurde eine Blutprobe für einen Alkoholtest entnommen.

Das Auto blieb zunächst auf dem Kreisverkehr zurück. Es sollte laut Polizei bei Tageslicht mithilfe der Feuerwehr geborgen werden.