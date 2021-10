Fahrer schaut am Steuer Filme - Polizei auf Verkehrsordnung

Ein Lkw-Fahrer hat auf der Autobahn 7 in Unterfranken Filme angeschaut, anstatt auf den Verkehr zu achten. Verkehrspolizisten fuhren nahe Elfershausen (Landkreis Bad Kissingen) an dem Laster vorbei und sahen, dass der 36-jährige Fahrer auf seinen Laptop schaute, wie die Polizei am Montag mitteilte. Etwa eine Minute lang habe der Mann am frühen Freitagmorgen den Streifenwagen nicht bemerkt, der auf Höhe des Führerhauses neben ihm fuhr. Der Lasterfahrer müsse nun mit 100 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen, hieß es.

