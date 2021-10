Fahrgast sticht auf Taxifahrer mit Messer ein

Ein Taxifahrer ist am Dienstagmorgen von einem Fahrgast mit einem Messerstich am Bein verletzt worden. Der 47 Jahre alte Fahrer hatte den unbekannten Mann zuvor von Mespelbrunn im Kreis Aschaffenburg in das südhessische Dieburg gefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dort gab der Mann vor, Geld bei einer Bank holen zu müssen, um die Fahrt zu bezahlen. Dann attackierte er jedoch den Fahrer und flüchtete zusammen mit einem weiteren Mann, der vor Ort auf ihn gewartet hatte. Wegen des Messerstichs wurde der Taxifahrer in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Ein Taxifahrer ist am Dienstagmorgen von einem Fahrgast mit einem Messerstich am Bein verletzt worden. Der 47 Jahre alte Fahrer hatte den unbekannten Mann zuvor von Mespelbrunn im Kreis Aschaffenburg in das südhessische Dieburg gefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dort gab der Mann vor, Geld bei einer Bank holen zu müssen, um die Fahrt zu bezahlen. Dann attackierte er jedoch den Fahrer und flüchtete zusammen mit einem weiteren Mann, der vor Ort auf ihn gewartet hatte. Wegen des Messerstichs wurde der Taxifahrer in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.