Fahrkartenautomat im Bahnhof Arnstadt aufgesprengt

Unbekannte haben am frühen Sonntag einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Arnstadt aufgesprengt. Der oder die Täter seien aber nicht an die kompletten Geldbeträge in dem Automaten gelangt, teilte die Bundespolizei in Erfurt mit. Es sei nur wenig gestohlen worden, an dem Automaten sei jedoch ein Totalschaden von etwa 20.000 Euro entstanden. Im Fokus der Polizei sei nun eine Person, die sich zum Tatzeitpunkt gegen 04.00 Uhr morgens vom Bahnhof entfernt habe. Die Ermittlungen dauern an.

