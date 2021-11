Fahrschüler bremst für Katze: Verletzte bei Auffahrunfall

Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Wegen einer Vollbremsung für eine Katze hat es bei Ermsleben im Landkreis Harz einen Unfall mit drei Verletzten gegeben. Nach Angaben der Polizei in Halberstadt vom Samstag trat ein 20 Jahre alter Fahrschüler wegen des plötzlich auf der Straße auftauchenden Vierbeiners abrupt auf die Bremse, um das Tier nicht zu überfahren. Eine 31-jährige Magdeburgerin schaffte das Bremsen nicht mehr und fuhr heftig auf das Fahrschulauto auf. Die Frau, der Fahrschüler und der 41-jährige Fahrlehrer kamen daraufhin laut Polizei in Krankenhäuser. Der Unfall ereignete sich am Freitag auf der Straße zwischen Ermsleben und Welbsleben.

