Die Corona-Wocheninzidenz in Sachsen ist erneut stark gestiegen. Mit 2212,3 (Vortag: 2036,0) gehörte der Freistaat nach Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Samstagmorgen bundesweit zu den negativen Spitzenreitern - nach Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen es pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 7 Tagen gab. Insgesamt wurden binnen 24 Stunden fast 20.600 neue Corona-Infektionen gemeldet sowie 20 weitere Todesfälle. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie 14.536 Menschen in Sachsen nachweislich an oder mit dem Virus gestorben.

Die Corona-Wocheninzidenz in Sachsen ist erneut stark gestiegen. Mit 2212,3 (Vortag: 2036,0) gehörte der Freistaat nach Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Samstagmorgen bundesweit zu den negativen Spitzenreitern - nach Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen es pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 7 Tagen gab. Insgesamt wurden binnen 24 Stunden fast 20.600 neue Corona-Infektionen gemeldet sowie 20 weitere Todesfälle. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie 14.536 Menschen in Sachsen nachweislich an oder mit dem Virus gestorben.