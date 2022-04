Die Corona-Inzidenz im Saarland ist erneut leicht gesunken: Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen lag am Sonntag bei 2210,9, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht (Stand 3.10 Uhr). Am Vortag betrug sie 2220,3, davor 2260,1. Vor einer Woche hatte der Wert bei 2287,9 gelegen. Binnen eines Tages sind in dem Bundesland 2727 weitere Corona-Infektionen und ein Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet worden.

Die Corona-Inzidenz im Saarland ist erneut leicht gesunken: Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen lag am Sonntag bei 2210,9, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht (Stand 3.10 Uhr). Am Vortag betrug sie 2220,3, davor 2260,1. Vor einer Woche hatte der Wert bei 2287,9 gelegen. Binnen eines Tages sind in dem Bundesland 2727 weitere Corona-Infektionen und ein Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet worden.

Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) lagen in den saarländischen Kliniken zuletzt 59 Intensivpatienten mit Covid-19, 10 von ihnen benötigten eine Beatmung (Stand 09.05 Uhr).

Seit Beginn der Pandemie gab es im Saarland 256.302 bestätigte Corona-Infektionen, 1541 Menschen starben mit oder an Covid-19.