Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist weiter gesunken und lag am Donnerstag bei 402. In den Tagen zuvor hatte der Wert der Neuinfektionen auf 100.000 Menschen je sieben Tage zum Teil noch mehr als 500 betragen. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Die bundesweite Inzidenz lag am Donnerstag bei 567.