Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Hessen ist unter die Schwelle von 1000 gefallen. Die Zahl der bestätigten Ansteckungen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche sank von 1045,5 auf 922,8, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag hervorgeht (Stand 3.10 Uhr). Innerhalb eines Tages wurden demnach 3276 neue Infektionen gemeldet. Damit wurden seit Beginn der Pandemie 1 602 629 Corona-Infektionen im Bundesland nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurde nach unten korrigiert, um einen Fall auf insgesamt 9767.

Das RKI wies darauf hin, dass es wegen der Osterfeiertage und Ferien und des damit verbunden geringeren Test- und Meldungsaufkommens zu Verzerrungen bei der Datenlage kommen könne.

Die für die Einschätzung der Corona-Lage wichtige Hospitalisierungsinzidenz lag nach Angaben des hessischen Sozialministeriums in Wiesbaden am Samstag bei 5,01 nach 6,04 am Vortag. Eine Woche zuvor hatte dieser Wert 6,45 betragen. Er gibt an, wie viele Patientinnen und Patienten bezogen auf 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus gekommen sind.

Auf den Intensivstationen der hessischen Kliniken lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) vom Samstag 122 Patienten mit Covid-19, von denen 48 invasiv beamtet werden mussten (Stand 11.05 Uhr).