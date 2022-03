Eine medizinische Mitarbeiterin hält in einem Corona-Testzentrum ein Abstrichstäbchen in der Hand. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz geht zurück

Einen Tag nach einem weiteren Höchststand der Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist die Kennzahl für die Ausbreitung der Pandemie deutlich gesunken. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1695,3. Am Dienstag waren es 1747,1 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gewesen.

Die Gesundheitsämter registrierten 13 462 neue Infektionen binnen 24 Stunden (Stand 14.10 Uhr). Zurzeit sind nach Angaben der Behörde 235.887 Menschen in Rheinland-Pfalz mit Sars-CoV-2 infiziert, mehr als je zuvor. Zudem wurden 7 weitere Todesfälle von Covid-19-Patienten gezählt, so dass sich die Gesamtzahl auf 5251 erhöhte.

Die Hospitalisierungsinzidenz sank von 8,20 auf 7,79. Diese für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Kenngröße gibt die Zahl der Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten binnen einer Woche je 100.000 Einwohner an.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Mittwoch im Kreis Vulkaneifel mit 3127,7. Es folgten die Kreise Kusel (2882,8), Kaiserslautern (2637,3) und Mainz-Bingen (2447,5). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 584,8 in der Stadt Landau.