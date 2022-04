In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner erneut gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 979,4 nach 1006,2 am Sonntag. Bundesweit meldete das RKI am Montag einen Wert von 1080,0.

In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner erneut gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 979,4 nach 1006,2 am Sonntag. Bundesweit meldete das RKI am Montag einen Wert von 1080,0.

Innerhalb von 24 Stunden wurden den Gesundheitsämtern in Sachsen-Anhalt 828 neue Corona-Fälle und zwei weitere Todesfälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben laut der RKI-Übersicht im Land 5108 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirusinfektion.

Das höchste Infektionsgeschehen weist derzeit der Altmarkkreis Salzwedel mit einer Inzidenz von 1215,4 aus, gefolgt vom Landkreis Stendal (1211,9). Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt hat den Angaben zufolge Dessau-Roßlau mit 451,1.