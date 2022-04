Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gesunken. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Sonntag bei 1339,2, wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand: 19.33 Uhr) hervorgeht. Am Vortag betrug sie 1369,0, davor 1446,0. Vor einer Woche hatte der Wert 1453,0 erreicht. Schleswig-Holstein gehört zu den Ländern, bei denen diese Inzidenz unter dem Bundesdurchschnitt liegt, der laut Robert Koch-Institut am Sonntag 1457,9 betrug.

Es gab 942 registrierte Neuinfektionen; eine Woche zuvor waren es 1362. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorbenen Menschen in Schleswig-Holstein stieg um einen auf 2309.

Bei den anderen Zahlen zur Corona-Lage gibt es generell am Wochenende keine Datenaktualisierung. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus lagen Stand Freitag 594 Patienten in Kliniken. Von ihnen wurden 45 auf einer Intensivstation behandelt und 26 dort beatmet. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - lag am Freitag bei 7,83.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Land verzeichnete Kiel (2130,2), gefolgt vom Kreis Neumünster (2128,8) und Dithmarschen (1582,7). Am niedrigsten war die Inzidenz weiterhin im Kreis Herzogtum Lauenburg (903,3).