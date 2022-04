Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist gesunken. Laut Robert Koch-Institut (RKI) betrug der Sieben-Tage-Wert je 100.000 Einwohner am Donnerstag 559,9 - nach 611,7 am Mittwoch und 521,6 am Dienstag. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass die Daten verzerrt sind. Über das Osterwochenende haben viele Gesundheitsämter keine Zahlen übermittelt; Fälle werden nachträglich gemeldet. Bundesweit lag die Inzidenz am Donnerstag bei 720,6.