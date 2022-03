Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Rheinland-Pfalz gesunken. Der Wert, der die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche beschreibt, lag am Sonntag bei 1579,1 nach 1588,9 am Vortag, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte. Es habe landesweit 2430 neue bestätigte Corona-Fälle gegeben (Stand 11.10 Uhr). Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden laut der Behörde nicht registriert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Rheinland-Pfalz gesunken. Der Wert, der die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche beschreibt, lag am Sonntag bei 1579,1 nach 1588,9 am Vortag, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte. Es habe landesweit 2430 neue bestätigte Corona-Fälle gegeben (Stand 11.10 Uhr). Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden laut der Behörde nicht registriert.

Die für die Beurteilung der Lage in den Krankenhäusern wichtige landesweite Hospitalisierungsinzidenz lag nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes bei 6,65 (Vortag: 6,72). Sie umschreibt die Zahl der Patienten pro 100.000 Einwohner, die in den vergangenen sieben Tagen mit Covid-19 in Krankenhäuser gekommen sind. Auf Intensivstationen rheinland-pfälzischer Krankenhäuser lagen zuletzt (Stand: Sonntag 10.05 Uhr) 85 Menschen, 30 davon wurden beatmet. Das ging aus Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervor.