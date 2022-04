In Sachsen-Anhalt ist die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wieder gesunken. Am Montag wies das RKI die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche mit 788,7 aus. Am Sonntag hatte der Wert bei 798,6 gelegen nach 791,6 am Samstag. Bundesweit sank die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag auf 790,8.