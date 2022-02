Falscher Alarm um verschwundenes Kind löst Großeinsatz aus

Ein falscher Alarm um ein angeblich im Hochwasser verschwundenes Kind hat in Hessen für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Eine Frau in Rotenburg a.d. Fulda hatte am Freitag ein Kind am Flussufer gesehen, das plötzlich aus ihrem Blick verschwand. Feuerwehren, DLRG und Polizei waren unter anderem mit Rettungstauchern und einem Hubschrauber im Einsatz. Daraufhin habe sich der Vater eines zwölf Jahre alten Mädchens gemeldet, dass es sich um seine Tochter handeln könnte. Das Kind sei wohlbehalten zu Hause. Nach Befragung des Mädchens und Sichtung des Fahrrads, das die Frau bei dem Kind gesehen hatte, ergaben sich Übereinstimmungen, wie das Polizeipräsidium Osthessen mitteilte. Die Suche wurde beendet.

