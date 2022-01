Familientreffen in Dresden: Gerhard Richter zeigt Porträts

Gerhard Richter bestimmt stets selbst, was in seinen drei Räumen im Dresdner Albertinum gezeigt wird. Auch die Werke für die Schau zum 90. Geburtstag hat er ausgesucht und im Modell arrangiert - Gläsernes, Abstraktes und Persönliches.

Ehefrau, Kinder, Jubilar: Zum 90. Geburtstag hat Gerhard Richter seine Lieben im Dresdner Albertinum versammelt, in Öl. Porträts von Sabine, Betty, Moritz und Ella hängen schon in einem der drei Räume, die das Gerhard Richter Archiv unter dem Dach der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden bespielt und sind Teil der Jubiläumsschau, die ab Freitag (5. Februar) zu sehen ist. Nur das Gemälde vom jüngsten Spross fehlt. «Theo ist noch nicht da», sagt Leiter Dietmar Elger.

Er hält ein gerade frisch eingetroffenes Vorabexemplar von Band 6 des Werkverzeichnisses der Bilder und Skulpturen des berühmten Künstlers in der Hand. Damit endet das erste Großprojekt des Archivs, der «Catalogue Raisonné». Richter hat laut Elger sein malerisches Werk mit den Fenstern für die Abtei Tholey 2019 abgeschlossen. «Er hat uns kurz davor gesagt, dass nichts mehr kommt.» Anderes wie Zeichnungen und Fotoeditionen, die keine Nummer haben, entstehe durchaus weiter. «Große Ölbilder aber, das ist körperlich zu anstrengend und zu aufwendig.»

Laut Elger zeichnet Richter. «Er ist jeden Tag relativ früh und nachmittags im Atelier.» Das letzte Gemälde, ein metergroßes abstraktes Bild, stammt von 2017. Es gehört zu den etwa 40 Arbeiten der Schau in der Stadt, in der Richter geboren wurde und studierte. «Er hat, wie immer, das Konzept dafür gemacht», sagt Elger. Nach den im Modell festgehaltenen Vorgaben wird gehängt: auch das Selbstporträt von 1996 aus dem Museum of Modern Art (MoMa) in New York ist schon platziert - und Richter nur vom Durchgang von seinen Lieben getrennt.

Am Boden warten noch Landschaftsbilder, im Nachbarraum fehlt Abstraktes, während «9 stehende Scheiben» schon aufgebaut ist. Die bis Anfang Mai versammelten Werke stammen aus den Beständen des Archivs und der Gerhard Richter Kulturstiftung, weiteren Museen wie der Albertina in Wien sowie Privatbesitz.

Das Werkverzeichnis aller Bilder und Skulpturen reicht von 1962 bis 2019. Elger geht von etwa 4500 darin erfassten Werken aus. Der in Köln lebende Richter gilt als höchstdotierter lebender Maler überhaupt, führt weltweit Künstler-Rankings an und seine Werke hängen in den wichtigsten Museen für moderne Kunst der Welt. Für das vor 16 Jahren mit seiner Unterstützung gegründete Archiv legt er weiter verlässlich Skizzen und Entwürfe, die entstehen.

«Es wächst weiter, auch digital, der Bestand nimmt extrem zu», sagt Elger. Reichten für die ersten 30 Jahre noch anderthalb Fächer, füllt das Material seitdem schon laufende Regalmeter. Das Archiv will nun auch die Aquarelle erfassen. Das sei ungleich schwieriger, da sie nur selten ausgestellt werden, sagt Elger. Und auch ein zweiter Band mit Schriften und Interviews aus den letzten 20 Jahren ist geplant - einige davon «seitenlang».