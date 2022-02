Farken wird Hallenmeister über 1500 Meter

Ein Athlet zeigt seine Goldmedaille während der Deutschen Hallen-Meisterschaft in der Arena Leipzig. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Lokalmatador Robert Farken hat sich erstmals den Titel als deutscher Hallenmeister über 1500 Meter geholt. Nach zuvor drei Erfolgen über 800 Meter setzte sich der 24 Jahre alte Läufer aus Leipzig am Sonntag in 3:50,70 Minuten durch. In einem taktischen Rennen blieb Farken damit 15 Sekunden über seiner Jahresbestleistung, die nur eine gute Sekunde vom deutschen Rekord entfernt ist.

An den Gerüchten, er habe den Rekord angreifen wollen, sei zwar etwas dran gewesen, sagte Farken, erklärte aber: «Solche Sachen kann man nicht erzwingen.» Er versprach: «Der fällt schon noch.» Zweiter wurde Mohamed Mohmed von der LG Olympia Dortmund in 3:52,34 Minuten.

Die spannende Weitsprung-Konkurrenz der Männer entschied der EM-Zweite Fabian Heinle mit dem letzten Sprung auf 7,64 Meter für sich. Drei Jahre nach seinem ersten nationalen Hallentitel sprang der Leichtathlet aus Stuttgart zwei Zentimeter weiter als U20-Europameister Oliver Koletzko aus Wiesbaden. Der Jahresbeste und Titelverteidiger Maximilian Entholzner fehlte wegen Adduktorenproblemen.