Fast zwei Milliarden Euro für Kinder- und Jugendhilfe

Die öffentlichen Mittel für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen haben in Schleswig-Holstein um sechs Prozent auf 1,82 Milliarden Euro zugenommen. Wie das Statistikamt Nord am Donnerstag mitteilte, entfielen 65 Prozent der Ausgaben auf Kindertagesbetreuung und 26 Prozent auf Hilfen zur Erziehung - zum Beispiel in Heimen und Pflegefamilien, auf Erziehungsberatung oder sozialpädagogische Familienhilfe. Drei Prozent flossen in Jugendarbeit, die junge Menschen zu einem selbstbestimmten Leben befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung anregen soll.

Die öffentlichen Mittel für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen haben in Schleswig-Holstein um sechs Prozent auf 1,82 Milliarden Euro zugenommen. Wie das Statistikamt Nord am Donnerstag mitteilte, entfielen 65 Prozent der Ausgaben auf Kindertagesbetreuung und 26 Prozent auf Hilfen zur Erziehung - zum Beispiel in Heimen und Pflegefamilien, auf Erziehungsberatung oder sozialpädagogische Familienhilfe. Drei Prozent flossen in Jugendarbeit, die junge Menschen zu einem selbstbestimmten Leben befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung anregen soll.