FC Augsburg ohne Zeqiri und Finnbogason: Weinzierl zurück

Der FC Augsburg muss im Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr) auf die beiden Stürmer Andi Zeqiri und Alfred Finnbogason verzichten. Der Schweizer Zeqiri sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, sagte Trainer Markus Weinzierl am Freitag. Er befindet sich nun in häuslicher Isolation. Finnbogason fällt sogar mehrere Wochen aus. Der Isländer hat sich im Training an den Adduktoren verletzt. «Das ist natürlich bitter», sagte Weinzierl, der nach einer Corona-Infektion am Sonntag in der Fußball-Bundesliga selber auf die Trainerbank zurückkehren kann.

Der FC Augsburg muss im Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr) auf die beiden Stürmer Andi Zeqiri und Alfred Finnbogason verzichten. Der Schweizer Zeqiri sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, sagte Trainer Markus Weinzierl am Freitag. Er befindet sich nun in häuslicher Isolation. Finnbogason fällt sogar mehrere Wochen aus. Der Isländer hat sich im Training an den Adduktoren verletzt. «Das ist natürlich bitter», sagte Weinzierl, der nach einer Corona-Infektion am Sonntag in der Fußball-Bundesliga selber auf die Trainerbank zurückkehren kann.

Für ihn steht im Spiel gegen den BVB im Vordergrund, die hohe «individuelle Qualität» der Gäste zu bekämpfen. Die Augsburger stecken nach zwei Niederlagen in Serie weiter im Abstiegskampf.