FC Bayern mit Elf aus Kiew-Spiel: Eintracht mit drei Neuen

Der FC Bayern München geht das Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt mit der siegreichen Formation aus der Champions League an. Trainer Julian Nagelsmann setzt am Sonntag in der Abwehrformation, in der Fußball-Weltmeister Benjamin Pavard rotgesperrt fehlt, wieder auf Niklas Süle. Der Nationalspieler überzeugte vier Tage vor dem Eintracht-Match rechts hinten beim 5:0 gegen Dynamo Kiew in der Königsklasse und darf auch gegen seinen früheren Jugendclub ran.

«Alle sind fit», sagte Nagelsmann bei DAZN. «Ich habe glaube ich in meiner Karriere selten mit derselben Startelf begonnen. Jetzt machen wir es mal. Es ist auch gut für die Jungs, den Rhythmus zu finden», sagte der Bayern-Trainer. Es habe keine Veranlassung gegeben, Veränderungen vorzunehmen.

Wie gegen die Ukrainer steht auch Serge Gnabry gegen die Eintracht in der Startelf und soll nach einer Zwangspause zuvor weiter in den Rhythmus kommen. Nach zuletzt guten Auftritten darf auch Leroy Sané wieder im offensiven Mittelfeld auflaufen. «Leroy ist ein ganz wichtiger Spieler. Er ist ein Spieler, den es nicht oft auf der Welt gibt», sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic über den wiedererstarkten Nationalspieler.

Bei den Gästen gibt es drei Änderungen im Vergleich zum 1:0-Erfolg im Europapokal in Antwerpen. Stefan Ilsanker, Tuta und Jesper Lindström kommen neu ins Team, Ajdin Hrustic und Sam Lammers nehmen auf der Bank Platz. Makoto Hasebe fehlt nach dem Antwerpen-Spiel angeschlagen. «Es sind nicht ganz so einfache Zeiten. Wir müssen immer wieder die Formation verändern. Auch heute», sagte Frankfurts Trainer Oliver Glasner vor dem Anpfiff. Hasebe, der ein super Spiel gemacht habe in Antwerpen, habe es nicht geschafft, rechtzeitig frisch zu werden, meinte der Frankfurt-Trainer, der angekündigt hatte, in München gewinnen zu wollen.