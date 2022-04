Bayern-Boss Oliver Kahn hat eine eigenständige Auslandsvermarktung des deutschen Rekordmeisters in Zukunft nicht ausgeschlossen. «Es sollte keine Denkverbote geben, was mögliche Lösungen betrifft, denn wir alle können aktuell nicht mit den Erlösen aus der Auslandsvermarktung der Bundesliga zufrieden sein», sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München in einem Interview der «Sport Bild» (Mittwoch).

Kahn sagte aber auch, dass er den derzeitigen Verteilerschlüssel für die Einnahmen aus der Auslandsvermarktung für «ein gutes Maß» halte, «das die Verursachung der Einnahmen einerseits als auch die notwendige Solidarität andererseits gut widerspiegelt». 35 Prozent der Einnahmen gehen derzeit gleichmäßig an alle Bundesligisten, die anderen 65 Prozent werden je nach Abschneiden im Europacup verteilt.