FC Bayern rotiert: Gnabry, Musiala und Richards in Startelf

Der FC Bayern bestreitet das Bundesliga-Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim mit Serge Gnabry, Jamal Musiala und Omar Richards. Die beiden deutschen Fußball-Nationalspieler sowie der Bundesliga-Startelfdebütant Richards sind die drei Änderungen die die von Trainer Dino Toppmöller betreuten Münchner im Vergleich zum 4:0-Erfolg in der Champions Leauge bei Benfica Lissabon vornehmen. Niklas Süle, Kingsley Coman und Leroy Sané nehmen dagegen auf der Bank Platz.

Toppmöller vertritt zum zweiten Mal Chefcoach Julian Nagelsmann, der sich nach einer Corona-Infektion in häuslicher Isolation befindet. Nagelsmann arbeitet von zu Hause aus mit, hat sich dort ein «kleines Analysezentrum» mit großem Bildschirm, Laptop und iPad gebaut.

Die Hoffenheimer treten erwartungsgemäß mit Chris Richards in der Anfangself an. Der amerikanische Verteidiger hatte seinen Vertrag beim FC Bayern im Sommer bis 2025 verlängert und war dann an Hoffenheim ausgeliehen worden.

Richards ist einer von zwei neuen Akteuren, die der frühere Bayern-Amateurcoach Sebastian Hoeneß im Vergleich zum 5:0 gegen den 1. FC Köln ins Team bringt. Neu ist auch Jacob Bruun Larsen. Die beiden ersetzen den verletzten Pavel Kaderabek und Christoph Baumgartner, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war.