FC St. Pauli plant gegen Dresden erneut 2G-Modell für Fans

Wie zuletzt schon gegen den FC Ingolstadt (4:1) wird Fußball-Zweitligist FC St. Pauli auch im Heimspiel gegen Dynamo Dresden am 3. Oktober (13.30 Uhr/Sky) im Rahmen des 2G-Modells nur geimpften oder genesenen Fans den Stadionzutritt gewähren. Wie der Kiezclub dazu am Mittwoch mitteilte, beginnt am Donnerstag (10.00 Uhr) zunächst der Vorverkauf für Dauer- und Jahreskarteninhaber.

Nach einem Beschluss des Hamburger Senats vom Dienstag könnten gegen Dresden zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder 29.546 geimpfte oder genesene Zuschauer ins Millerntor-Stadion kommen. Eine Ausnahme gilt aber weiter für Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren, die auch ohne Impfung/Genesung, aber mit einem negativen Schnelltest dabei sein dürfen, hieß es in der Vereinsmitteilung weiter.

Da es gegen Ingolstadt am vergangenen Sonntag einige organisatorische Probleme gab, wodurch einige Besucher erst nach dem Anpfiff zu ihren Plätzen gelangten, will der FC St. Pauli die Abläufe optimieren. So seien unter anderem die Inbetriebnahme der Nordtribüne, eine bessere Verteilung an den Einlässen und Verringerung der Wartezeiten sowie ein früherer Verkaufsstart etwaiger Resttickets geplant, hieß es.